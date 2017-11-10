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OSB Teknik Koleji’nden LÖSEV Kayseri Şubesine ziyaret

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin İcra Kurulu Üyesi ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arifoğlu, Okul Müdürü Durmuş Payas, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet,LÖSEV Kayseri Şubesini ziyaret etti.

OSB Teknik Koleji’nden LÖSEV Kayseri Şubesine ziyaret
LÖSEV Şube Sorumlusu Arzu Çokeken tarafından, LÖSEV çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Üye Seyhan Arifoğlu da, Kayseri OSB yönetimi olarak ülkenin kalkınması ve gelişmesi adına yürütülen uygulamaya dönük projelerin yanında, toplumu ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret ettiklerini ifade etti.
Ziyaret sonunda öğrenciler tarafından Vakıf Şube Sorumlusu Arzu Çokeken’e çiçek takdim edildi.
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