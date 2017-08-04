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OSB’ye Mimar Sinan tarzı cami

Kayseri OSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mimar Sinan’ın Selimiye Modeliyle tasarlanan 10.000 kişilik yeni cami inşaatı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

OSB’ye Mimar Sinan tarzı cami
Kayseri OSB tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Kayseri OSB sınırları içerisinde yaklaşık 1200 işletme yer almakta olup, bu işletmelerde 70 bin civarında çalışanımız bulunmaktadır.
Çalışanlarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmesi amacıyla;
Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye nitelendirdiği Selimiye Cami'sinden  esinlenerek projelendirilen Kayseri OSB Yeni Cami inşaat çalışmaları OSB 24. ve 29. Caddelerinin kesişim noktasında devam ediyor.





Kayseri’nin en büyük ve Türkiye’de sayılı büyük camilerden biri olan, 4 minareli ve 3 şerefeli, 70 metre minare yüksekliğine sahip olacak cami; 4080 m2 kapalı, 632 m2 yarı açık,1986 m2  açık kullanım alanı ile 6698 m2'lik toplam alana sahip olup,  10.000 kişilik kapasitesi ile hizmet verecektir.
Caminin 2017 yılı sonuna kadar ibadete açılması için çalışmalara kesintisiz devam edilmektedir.”
Kurum Haberi
 
 
 
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