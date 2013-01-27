OSB'ye Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürme Aracı

OSB Yönetimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) bahçesinde, yeni alınan uzaktan kumandalı yangın söndürme aracı ile araç parkına eklenen yeni 13 aracın tanıtımını yaptı. Tanıtıma, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz da katılırken, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, burada verdiği bilgilerde, OSB'de istenilen kalitede hizmet verilmesi için çalıştıklarını bildirdi. Hasyüncü, ''Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerimizin faaliyetlerini daha iyi sunmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda kış aylarında yollarımızın açık olmasını sağlamak adına, araç parkımıza karla mücadele araçları ilave ettik. Bunun yanında, yeni çöp toplama kamyonları ile kanal açma aracı da aldık. Özellikle son günlerde bölgemizde görülen yangınlara daha etkin müdahale etmek için de uzaktan kumandalı bir yangın söndürme aracını, 850 bin lira gibi bir maliyetle araç parkımıza kattık. Bu araca sahip 10 il arasına Kayseri de dahil oldu'' dedi.

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz da, son günlerde OSB'de meydana gelen yangınlara dikkat çekerek, ''Son zamanlarda görülen yangınlar, böyle bir aracın ne kadar önemli olduğunu gösterdi'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından, OSB itfaiye ekibi,bir yangın tatbikatı yaparak, uzaktan kumandalı yangın söndürme aracının marifetlerini gösterdi. Tatbikatta, içi mobilya üretiminde kullanılan malzemelerle dolu bir konteynırdaki yangın, kademeli olarak uzayan hortumu uzaktan kumandayla hareket ettirilen yangın söndürme aracı ile söndürüldü. Aracın, dakikada bin metreküp su püskürttüğü bildirildi. Tatbikatta daha sonra kaza yapmış bir araçtan yaralı kurtarma operasyonu yapıldı. Araç içerisindeki maket, itfaiye erleri tarafından araç kapısının basınçlı makasla kesilip çıkartıldı.

Araç tanıtımı ve tatbikatın ardından OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü, METEM Salonu'nda, Kayseri OSB'nin 2012 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2013'te yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Hasyüncü METEM'in, Kayseri OSB'nin öz kaynaklarıyla yapıldığını buradan mezun olacak gençlerin, OSB'deki firma, fabrika ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. Hasyüncü, ''Buradan mezun olacak gençlerimizin yüksek öğrenim görmeleri için de üniversitelerimizle görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah bu gençlerimize yüksek öğrenim imkanı sunacak bir formülü de hep beraber hayata geçireceğiz'' dedi.

Hasyüncü, METEM'in yanı sıra, Kayseri OSB olarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) mali desteğinden yararlanarak Endüstriyel Tasarım Merkezi'ni de kurduklarını, merkezin binasının tamamlandığını, iç donanımının bitmek üzere olduğunu ve yakın bir zamanda hizmete açılacağını da bildirdi. Merkezde, OSB'de faaliyet gösteren firmaların kendi ürünlerini tasarlayabileceklerini, merkezin Erciyes ve Melikşah Üniversitelerinden akademisyenlerin de katılacağı bir kurul tarafından yönetileceğini belirten Hasyüncü, ''Marka şehir olan Kayserimiz, burada inşallah kendi endüstriyel tasarımlarını da gerçekleştirecek'' diye konuştu.

Kayseri OSB'de faaliyet gösteren bin civarındaki firma, işletme ve fabrikaya, Türkiye'de en ucuz suyu verdiklerini de ifade eden Hasyüncü, ''Bazı arkadaşlar, su fiyatlarına ayarlama yaptığımızda bize sitem ediyorlar ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye'deki OSB'ler arasında en ucuz suyu Kayseri OSB sağlıyor'' dedi.

Hasyüncü, 2012 yılında OSB'nin gelişmesi için yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, ''Bu nedenle, çöplerin toplanmasından yolların daha düzenli ve kullanışlı olmasına, yeşil alanların bakımının yapılmasından, cadde ve sokakların aydınlatılmasına kadar her türlü hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. 2013 yılında da bu çalışmalarımız sürecek. Ayrıca, OSB Camisi'nin dışında 10 bin kişi kapasiteli ikinci bir camiyi de OSB'ye kazandırmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB'nin kurduğu ileri arıtma tesisinin çok önemli olduğunu ifade eden Hasyüncü, bu tesisin iyi ve verimli çalışması için bazı fabrikalardan ön arıtma tesisi kurmalarını istediklerini, bunun tam anlamıyla yapılması halinde, arıtma tesisinden azami oranda faydalanacaklarını kaydetti.

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz da, Kayseri'de göreve başlayalı 5,5 ay gibi bir süre olduğunu, bu süre içerisinde Kayserili esnaf arasındaki uyuma çok yakından şahit olduğunu belirterek, ''Kayseri OSB ile Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmaların arasındaki uyum başarıyı da beraberinde getiriyor'' dedi.

Vali Yılmaz, bürokrat olarak sanayicinin başarılı olabilmesi için ellerinden gelen yardımı göstereceklerini de bildirdi.