Osmanlı Tuğraları Nakış Olarak İşlendi

Kazımkarabekir ile TOKİ bölgesi Meslek Edindirme Kurslarında yer alan öğrencilerin çalışması olan ve taşıdığı motifler yanında el işi olmasından dolayısı birer sanat eseri olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesince her yıl ilk ve sonbahar olmak üzere iki dönem halinde Meslek Edindirme kursları açıyoruz. 17 ayrı semtte kurs merkezimiz mevcuttur. Bu kurslarda nakış işleme bölümünde yer alan öğrencilerin hazırlamış olduğu Osmanlı Padişah Tuğralarının yer aldığı 35 adet tablonun sergisi açıldı. Osmanlı Devletinde 36 Padişah hükümdarlık yapmıştır. İlk kurucu Osman Bey’in tuğrası hariç tüm padişahların tuğraları sergilenmektedir“ dedi.

Bu tür kurslar ile Anadolu Kültür ve Sanatının öğretildiğini, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olduğundan dolayı ise bölgesel kültürün yaygınlaştırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Padişah Tuğralarının yapılmasında öncük eden kurs öğretmenleri Hülya Öztürk ile Meltem Karacagil’in öğrencileri ile birlikte tuğraları nakış ile işlediklerini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, nakış ile 35 Padişahın Tuğrasının yer aldığı bu çalışma ile bir özel koleksiyon oluşturulduğunu sözlerine ekledi.