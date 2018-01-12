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Oto Sanatkârları Odası’na güçlü aday

Yarın yapılacak Kayseri Oto Sanatkârları Odası olağan genel kurulunda başkan adayı olan Mehmet Efe “Müteahhitliğe değil hizmete talibim” sloganı ve bu sloganın içini doldurabilecek projeleriyle öne çıkıyor.

Oto Sanatkârları Odası’na güçlü aday
Kayseri Oto Sanatkârları Odası’nın yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda mevcut başkan Şeyhi Odakır ve Vedat Özyap ile başkanlığa aday olan Mehmet Efe göreve geldiği takdirde hayata geçirmeyi planladığı projeleri yarışta bir adım öne çıkıyor.
Sanayide güvenlik sağlanacak
Sanayide oluşan güvenlik zafiyetini gidermek için acil eylem planlarını Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile uygulamayı hedefleyen Efe projelerini şöyle aktardı;
“Sanayimize en faydalı olabilecek sistemi kurup esnafımızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Ayrıca sanayimizi kamera sistemi ile denetleyip güvenlik sorununu halledeceğiz. Sanayimizin giriş ve çıkışlarındaki trafik sorununu görmekteyiz. Bunu giderebilmek adına bünyemizde komisyon oluşturup Büyükşehir Belediyemizin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) dairesi ile irtibata geçip en akıcı sistemi oluşturacağız.  Odamız bünyesinde bilgisayar odası açılarak sanayimizdeki bütün mesleki grupların eğitimini ve bilgilendirme faaliyetlerini uzman kişiler öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Esnaflarımızın, makine teçhizat, bilgisayar programları, kışın odun, kömür vs. gibi ihtiyaç duyduğu her konuda toplu alım yöntemi veya kredi yolları ile düşük fiyata almalarını sağlayacağız.”
Esnafa iş yeri
Esnafın son teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmeleri ve kendilerini her fırsatta yenilemelerine olanak sağlamak amacı ile eğitici programlara ve fuarlara katılımlarını destekleyeceklerini bildiren Efe, ”Sanayimizde yaşanan mülk sahibi kiracı konusundaki sıkıntıları aşmak amacıyla EURO ile kiralama sistemini mümkün mertebe TL’ye çevirip, yıllık artışı da TEFE- TÜFE oranında gerçekleştirmek konusunda komisyonlar kuracağız. Devletin ilgili kurumları ile görüşülüp 1500, 2000 esnafımızı iş yeri sahibi yapacağız. Dükkanlarımız  modern bir tarzda 200  M², 400  M²,600 M² olacak.  Odaya kayıtlı esnafımızın hasarlı araç anonslarını da % 50 indirimli yapacağız.” dedi.
Gençlerin bilinçlendirilmesi
Sanayide yaygınlaşan uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla ilgili tedbirler de alınacağını kaydeden Efe, şunları söyledi;
“Esnafımızın birbirleriyle iletişimini koparmamak amacıyla çalışan olsun, emekli olsun, odamıza kayıtlı olsun, olmasın, mesaj yoluyla bilgilendirme yapıp, bağlarımızı koparmayacağız. Sanayimizde uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yaygınlaştığı ve ileride içinden çıkılmaz sıkıntılara yol açacağı malumunuz. Bu yüzden şimdiden genç usta ve kalfalarımızı bu konuda duyarlı hale getirmeliyiz. Yeşilay ile irtibata geçip gerekli konularda bilgilendirme programları tertip edeceğiz.”

Kayseri Gündem

 
 
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