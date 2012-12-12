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Otobüs Seferleri Başlıyor

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi kış sezonunun açılmasıyla birlikte kayak severlerin uğrak yeri olmaya başladı.

Otobüs Seferleri Başlıyor
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, haftasonu tatilini Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde geçirmek isteyen kayak tutkunları için 15 Aralık tarihinden itibaren Erciyes'e otobüs seferleri düzenleyecek. Seferler, şehir dışından gelecek kayak severler için Erkilet Havaalanı'ndan başlayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri Erkilet Havaalanı'ndan günde 3 sefer olarak Erciyes'e hareket eden araçlar, Kadir Has Kongre Merkezi - Argıncık 5. Cadde - 18. Cadde - Sivas Caddesi - Hunat - Ahi Evran Zaviyesi - Erciyes Caddesi güzergahlarını takip ederek Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne ulaşacak.
Havaalanından Erciyes'e 08:50, 10.50 ve 12.50 saatlerinde hareket edecek otobüsler, saat 09.00, 11.00 ve 13.00'de ise İpeksaray Alışveriş Merkezi karşısından hareket edecek.
Dönüş için ise 12.00, 15.00, 17.00 saatlerinde Erciyes'ten otobüsler kaldırılacak. Erciyes'ten kalkan otobüs yine aynı güzergahları takip ederek seferlerini tamamlayacak.
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