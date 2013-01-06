İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Olağanüstü Gene Kurulu’nda yeterli çoğunluk sağlanamadı. 601 üyeden 301 üyenin gelmesi gereken kurula 251 üye geldi. 301 üye sayısına ulaşılamayan seçim, 13 Ocak tarihine ertelendi.
Otobüsçüler Odası Seçimleri Ertelendi
Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
06 Ocak 2013 Pazar 13:23
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