Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüsçülerden AK Parti'ye Ziyaret

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'i ziyaret etti.

Otobüsçülerden AK Parti'ye Ziyaret
Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan seçim sonrası görevi devralan, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'i makamında ziyaret etti.
Ocak ayında yapılan adil bir seçimle göreve geldiklerini belirten Oda Başkanı Aslan, oda olarak hiç bir neden ve sebeple vatandaşları mağdur etmeden görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.
İl Başkanı Dengiz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Kayseri teşkilatı olarak tüm STK'lara eşit şekilde yaklaşıyoruz. Sizlere de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Size ve yönetiminize görevinizde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.