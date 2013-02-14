Otobüsçülerden AK Parti'ye Ziyaret

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan seçim sonrası görevi devralan, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'i makamında ziyaret etti.

Ocak ayında yapılan adil bir seçimle göreve geldiklerini belirten Oda Başkanı Aslan, oda olarak hiç bir neden ve sebeple vatandaşları mağdur etmeden görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.

İl Başkanı Dengiz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Kayseri teşkilatı olarak tüm STK'lara eşit şekilde yaklaşıyoruz. Sizlere de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Size ve yönetiminize görevinizde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.