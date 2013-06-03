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Otobüslerde Unutulan Eşyalar

Kayseri’de, özel halk otobüslerinde unutulan eşyalar görenleri şaşırtıyor.

Otobüslerde Unutulan Eşyalar
Kayseri’de halk otobüslerinde unutulan eşyalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karpuzatan Makine İkmal Daire Başkanlığı’nda muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında sütyen, elbise, telefon, saat, gözlük, nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, koltuk değneği gibi eşyalar yer alıyor.
Otobüslerde unutulan eşyalar konusunda bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy, “İnsanlarımız dalgın halinden kaynaklanan durumlarından dolayı araçlarımızda birçok maddi ve manevi değer olan eşyalarını unutmaktadır. Araçlarda unutulan eşyaları 15 gün Kiçikapı Hareket Amirliği’nde beklettikten sonra atölyede bulunan merkez depomuzda saklıyoruz” dedi.
Naziksoy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Unutulan eşyalar arasında iç çamaşırı, koltuk değnekleri, kredi kartları, öğrenci kimlik kartları, kişiselleştirilmiş kartlar, bol miktarda öğrenci ders notları gibi eşyalar var. Bu eşyalar 2228999 numaralı telefondan irtibat kurarak ‘neler unuttukları’ konusunda bilgi alabilirler ve unuttukları eşyaları gelip alabilirler.”
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