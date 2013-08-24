Otobüs'te Bebek Ölümüyle İlgili İddialar Bitmiyor

67 günlük bebeğini kaybeden acılı baba, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bebeğimiz ayın 22’sinde akşam saat 17.00 sıralarında rahatsızlanmış. Burada Çiftlik ilçe hastanesine taksi ile götürdük ve orada doktor Niğde’ye sevk etti. Orada kan tahlili falan yapıldı. O arada doktorların nöbet değişimi yapılıyormuş. Doktorlar kan tahlili ve akciğer röntgeni çekerek Kayseri’ye gitmemiz gerektiğini söyledi. Eşim ambulans istemiş ama doktor vermemiş, 'Giden ambulans geri gelmiyor' dediler. Ondan sonra eşim tekrar 'çocuk rahatsızlanabilir yolda' demiş. Doktor da hakaret ederek 'Veremeyiz kızım sen gerizekalı mısın' diyerek hakaret etmiş. Ondan sonra da eşim, şehirler arası otobüs terminaline giderek, Kayseri otobüsüne binerek Kayseri'ye gitmiş. Servisle şehir merkezine giderken bebeğimiz rahatsızlanmış ve yoldaki sağlık ocağına götürmüşler. İlk müdahale yapılırken ben de oraya gittim ve bebeğimizin hastaneye gelmeden önce vefat ettiğini söylediler'' dedi.

Ömer Akdemir, ''Bütün haklarımızı arayacağız doktordan şikayetçi olacağız ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Niğde’den ambulans verilseydi otobüsle 4 - 5 saat gitmek yerine ambulansla hızlı giderdi belki de çocuğumuz hayatını kaybetmezdi. Ama doktor ambulans vermediği için çocuğumuz öldü. Doktordan şikayetçiyiz'' ifadelerini kullandı.

Bu arada, 67 günlük bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınları tarafından Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesine getirilen minik bebeğin cenazesi, belde mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın 'Otobüste bebek ölümü' iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.