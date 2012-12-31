Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil Gaspçılarına Ceza

Kayseri’de yapılan yargılamada otomobil gasp eden 3 sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Otomobil Gaspçılarına Ceza
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık H.S.K., tutuksuz sanıklar M.K. ve A.K. ile avukatları hazır bulundu. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.S.K., tutuksuz sanıklar M.K. ve A.K. ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, güveni kötüye kullanma’ suçlarından yargılandı.
Mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucu sanıklar H.S.K., A.K. ve M.K.’ye 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklar A.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.