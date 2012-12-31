Otomobil Gaspçılarına Ceza

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık H.S.K., tutuksuz sanıklar M.K. ve A.K. ile avukatları hazır bulundu. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.S.K., tutuksuz sanıklar M.K. ve A.K. ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, güveni kötüye kullanma’ suçlarından yargılandı.

Mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucu sanıklar H.S.K., A.K. ve M.K.’ye 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklar A.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

