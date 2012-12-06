Otomobil Kamyonete Çarptı

Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarında meydana gelen olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden B.T. idaresindeki 06 ET 9882 plakalı otobüs C.K. hakimiyetindeki 34 FY 154 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çıkarken kazada otomobil sürücüsü B.T. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı B.T.’yi Eğitim ve araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
06/12/2012 tarihinde kazaya karışan 06 ET 9882 pilakalı aracın sahibiyim vede o gün kaza yapan kişiyim ancak kazayı yanlış yazdığınızı belirtmek isterim kamyonet zaten refruja çıkmıştı ve yolda buzlanma nedeniyle arabamın hakimiyetini kaybedip sağ tarafımdaki tırın beni sıkıştirmasıyla frene basmamla kaymaya başlıyan arabamın kontrolunu kaybedip solda benden once kaza yapmış olan ancak ikaz koymayan duran kamyonete arkadan çarptım yazmış olduğunuz yazı doğruyu yazmadığı için bunu belirtmek istedim