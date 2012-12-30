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Otomobil Kanala Uçtu

Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil boş kanala uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ağzında sigarayla fotoğraf çeken bir vatandaş dikkat çekti.

Otomobil Kanala Uçtu
Edinilen bilgiye göre, Talas Erenköy Mahallesi İncili Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden M.İ. yönetimindeki 38 ZY 873 plakalı otomobil boş kanala uçtu. Kazada araçta bulunan B.A., N.Ş. ve S.K. ile sürücü M.İ. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Acil Afet, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkararak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.
Kaza sonrası olay yerinde ağzında sigarayla kanala uçan otomobilin fotoğrafını çeken bir vatandaş dikkat çekerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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