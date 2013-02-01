Otomobil, Moloz Yüklü Kamyona Çarptı

Edinilen bilgilere göre, Asri mezarlık 1. kapı önünde meydana gelen trafik kazasında, M.Ö. idaresindeki 38 RZ 904 plakalı otomobil, A.A'nın kullandığı 38 YF 089 plakalı moloz yüklü kamyonete çarptı.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan A.Ö., Ö.Ç., ve Ö.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılar burada tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

