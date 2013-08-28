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Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında meydana gelen trafik kazasında H.Ç. yönetimindeki otomobilin D.G.’nin kullandığı otomobili solladığı öğrenildi.

Sollama sırasında H.Ç.’nin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Yuvarlanan otomobilde bulunan N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü H.Ç. yanında bulunan A.Ç. ve B.Ç.’nin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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KazaKayseriBünyanAkmescit
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