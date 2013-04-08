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Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 1 Ölü
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Büyüktuzhisar kasabası yakınlarında A.O.’nun kullanmış olduğu otomobilin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle takla attığı öğrenildi. A.O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobilde bulunan S.Ç.’nin ise yaralandığı bildirildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S.Ç.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.(iha)
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