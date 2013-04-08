Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Büyüktuzhisar kasabası yakınlarında A.O.’nun kullanmış olduğu otomobilin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle takla attığı öğrenildi. A.O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobilde bulunan S.Ç.’nin ise yaralandığı bildirildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S.Ç.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.(iha)