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Otomobil Takla Attı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında 38 TL 412 plakalı otomobilin sürücüsü 51 yaşındaki E.T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında otomobilin takla attığı bildirildi.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden 112 ekipleri yaralı sürücü E.T. ve eşi S.T.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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