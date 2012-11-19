Otomobil Takla Attı

Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki, 38 VZ 630 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralılar, 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan, Z.T. ve N.K. hayatını kaybederken, A.K., M.K. ve Z.T.’nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. (iha)

