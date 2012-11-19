Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki, 38 VZ 630 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralılar, 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan, Z.T. ve N.K. hayatını kaybederken, A.K., M.K. ve Z.T.’nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. (iha)
Otomobil Takla Attı
Kayseri-Nevşehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
19 Kasım 2012 Pazartesi 15:37
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