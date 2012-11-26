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Otomobilde Sıkıştı

Kayseri’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Acil Afet ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde Sıkıştı
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi İlçesi Seher Bulvarında meydana gelen kazada, Hacılar yolundan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 38 NA 416 plakalı otomobil sürücüsü O.A. (23) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjde bulunan ağacı kırdı ardından da karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.A. araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Acil Afet ekipleri sıkışan O.A.’yı bulunduğu yerden çıkartırken, olay yerinde hazır bulunan 112 acil servis ekipleri de yaralı sürücüyü Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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