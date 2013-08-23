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Otomobilin Altında Kalan Uzman Çavuş Şehit Oldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerine çarpan yabancı plakalı otomobil, bir uzman çavuşun şehit olmasına neden oldu.

Otomobilin Altında Kalan Uzman Çavuş Şehit Oldu

Öğle saatlerinde Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik kasabası yakınlarında jandarma trafik kontrolü yaparken kontrolden çıkan Mustafa P. (28) yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin altında kalan Uzman Çavuş Emrah Yapuz ağır yaralandı. Uzman Çavuş Yapuz, kaldırıldığı Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, sürücü Mustafa P.’nin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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KayserişehitSarıoğlan
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