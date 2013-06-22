Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Vefat Etti

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Fuar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Ş.E'ye (87), sürücüsü henüz belirlenmeyen 38 DY 465 plakalı otomobil çarptı. Kazada 20 metre sürüklenen kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 ilk yardım ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve kafatası çatlayan Ş.E., buradaki müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsünün yakalandığı öğrenildi. (iha)

