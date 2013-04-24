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Otomobilin Farlarında Kaçak Sigara

Kayseri'de jandarma tarafından durdurulan bir aracın gizli bölmelerinde kaçak sigara ele geçirilirken, otomobilin farlarındaki boş yerlere bile sigara gizlendiği ortaya çıktı.

Otomobilin Farlarında Kaçak Sigara
Kayseri İl Jandarma ekiplerinin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı kontrollerde durdurulan bir otomobilin bagajındaki gizli bölmelerde kaçak sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılarının otomobilin farlarındaki boş yerlere de sigara gizlemesi ekipleri şaşırttı.

Yapılan çalışmada 9 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. (iha)
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