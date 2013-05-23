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Otomobiline Yılan Girdi Diye Yardım İstedi

Kayseri’de otomobiline 2 metrelik yılanın girdiğini söyleyen sürücünün imdadına koşan polis ekipleri biber gazı kullandı.

Otomobiline Yılan Girdi Diye Yardım İstedi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde Mehmet Akdeniz isimli şahıs, 155 ve 110’u arayarak otomobiline yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın girdiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, park halinde bulunan araçta yılanı aramaya başladı. İtfaiye ekiplerinin su sıkması, polis ekiplerinin ise biber gazı kullanmasına rağmen otomobilin içinde olduğu söylenen yılan bir türlü çıkmadı. Otomobilin bagajında, motor bölümünde ve alt kısımlarda arama yapılmasına rağmen yılan bir türlü bulunamadı.
Yapılan aramaların sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, Mehmet Akdeniz ise yılanın girdiğini gördüğünü söyleyerek otomobiline binmedi.
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