ÖZ Ağaç-İş’ten Afrin’e destek

Öz Ağaç-İş Sendikası yönetimi, temsilcileri ve üyeleri ile "10 Bin Teröriste Kar,10 Bin Kahraman Gönüllü işçi sloganıyla başlattığı vatan savunmasına gönüllü oluyoruz imza kampanyası ile her daim Mehmetçiğimizin yanında olduklarını gösterdi.Başlatılan destek kampanyası ile ilgili olarak sendikanın Kayseri şubesinde basın açıklaması yapıldı. Toplantıya Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu, Öz-Ağaç İş Kayseri 2 nolu Sendika Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak ile üyeler katıldı.Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu, başlattıkları imza kampanyası ile her zaman devletimizin ve askerimizin yanında her türlü mücadeleye gönülden hazır olduklarını vurguladı.Başlatılan operasyonun, bölgeye barışı getirmesi ve sınır güvenliğimizin sağlanması amacıyla önem arz ettiğine değinen Tuncay Dolu, "Hiç şüphesiz ki, şanlı Türk Ordusu o bölgede ve yedi cihanda barışı ve istikrarı sağlayacak kudrete sahiptir. Bizler de Mehmetçiğimizin dualarımızla destekçisiyiz. Ancak, dost düşman herkes bilsin ki her Türk vatan evladı için mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Biz bu anlayışla doğduk bu anlayışla vatan için düşünmeden canımızı ve malımızı veririz. İnancımız şudur ki; Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. 10 bin üyemizle her daim devletimizin yanındayız ve destekçiyiz" diye konuştu.Dolu "Biliyoruz ki; eğer bugün Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak altında rahatça yaşıyorsak kahraman askerlerimizin ve ona destek olan Türk Milleti sayesindedir" dedi.