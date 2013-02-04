Öz Oğlunu Vuran Babaya Büyük Ceza

Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Bahattin G. ile avukatı, Bahattin G.’nin öldürmeye teşebbüste bulunduğu oğlu Soner G. ve annesi Şengül G. hazır bulundu. Sanık Bahattin G. ‘öz oğlunu öldürmeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yargılandı.

Bahattin G. mahkemede verdiği ifadesinde, “Benim amacım korkutmaktı. Ben oğlumu yaralamak dahi istemedim. Oğlum elini elime uzatınca silah patladı ve oğlumun yaralanmasına neden oldu. Ben çocuklarıma canımı verirdim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanık Bahattin G.’ye ‘öz oğlunu öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme heyeti suçun teşebbüste kalmasından dolayı cezayı 20 yıla indirdi. Suçun tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet hapis cezasını 15 yıla düşürdü. Heyet daha sonra bu cezayı sanığın mahkemede gösterdiği iyi hal ve davranıştan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile sonuçlandırdı.

Olay, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelmişti. Olayda iddiaya göre evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Soner. G.’nin, 75 yaşındaki babası Bahattin G.’ye ait olan güvercini ezdi. Soner G. ve babası Bahattin G. arasında bu nedenle tartışma yaşandı ve Bahattin G. oğlu Soner G.’yi av tüfeği ile vurmuştu. (iha)

