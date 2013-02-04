Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öz Oğlunu Vuran Babaya Büyük Ceza

Kasyeri’de öz oğlunu öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası ile yargılanan sanık, yapılan yargılama sonucunda 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öz Oğlunu Vuran Babaya Büyük Ceza
Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Bahattin G. ile avukatı, Bahattin G.’nin öldürmeye teşebbüste bulunduğu oğlu Soner G. ve annesi Şengül G. hazır bulundu. Sanık Bahattin G. ‘öz oğlunu öldürmeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yargılandı.
Bahattin G. mahkemede verdiği ifadesinde, “Benim amacım korkutmaktı. Ben oğlumu yaralamak dahi istemedim. Oğlum elini elime uzatınca silah patladı ve oğlumun yaralanmasına neden oldu. Ben çocuklarıma canımı verirdim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanık Bahattin G.’ye ‘öz oğlunu öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme heyeti suçun teşebbüste kalmasından dolayı cezayı 20 yıla indirdi. Suçun tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet hapis cezasını 15 yıla düşürdü. Heyet daha sonra bu cezayı sanığın mahkemede gösterdiği iyi hal ve davranıştan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile sonuçlandırdı.
Olay, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelmişti. Olayda iddiaya göre evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Soner. G.’nin, 75 yaşındaki babası Bahattin G.’ye ait olan güvercini ezdi. Soner G. ve babası Bahattin G. arasında bu nedenle tartışma yaşandı ve Bahattin G. oğlu Soner G.’yi av tüfeği ile vurmuştu. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.