Öz Taşıma İş sendikası Genel Başkanı Toruntay, Başkan Akay'ı ziyaret etti

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ziyaret esnasında yaptığı açıklamada; "Öncelikle yeniden göreve seçildiğinizden dolayı tebrik ediyorum. Buralar önemli ve görevleri zor yerler; siz bu önemli görevleri daha önce yapmış bir insansınız. İnşallah bundan sonraki süreçte bu zorlukları da başarı ile yapacağınızı ümit ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, "Heyetin nazik ziyaretlerinden dolayı müteşekkirim. Bizim Mustafa Toruntay Başkanımız ile geçmişten gelen bir dostluğumuz var, bunun bir nişanesi olarak Kayseri’ye gelmişken hem de hayırlı olsun ziyareti için buraya kadar zahmet etmişler. Teşekkür ediyorum. Biz çiftçilerimizin teveccühlerine layık olmak için gerekli gayreti gösterdiğimiz gibi dostlarımızın da teveccühüne layık olma konusunda kendimizi her zaman sorumluluk altında hissediyoruz. Topluma hizmet görevleri zor olmakla birlikte gerçekten şerefli görevlerdir. Bunu layığı ile taşımayı cenabı Allah hepimize bahşetsin. Sendikacı arkadaşlarımız yaptığı hizmetler itibari ile topluma katkı sağlayan işler içindeler. Bizler çiftçilerimiz ile çalışmaları sürdürürken onlar da çalışanların hak ve menfaatleri konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Allah işlerini kolay getirsin. Ben kendilerine hem başarılar diliyorum hem de buraya kadar zahmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve Kayseri'de Hak-İş'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.