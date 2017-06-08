Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleri iftarda buluştu

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ile Genel Başkan Yardımcıları Murat Şimşek ve Mehmet Ali Kayabaşı Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileğinde bulunan Toruntay, daha sonra sendika üyeleriyle iftarda buluştu.

İftar programda kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Toruntay, gerçekleştirdikleri iftar programının geleneksel hale geleceğini bildirdi. Toruntay, "Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Bugün sendikamızın Kayseri'deki ilk iftar programı, ancak bunu geleneksel hale getireceğiz ve her yıl Ramazan ayında bir ve beraber olacağız. Biz sizler için varız ve gücümüzü sizlerden alıyoruz. Her geçen gün büyüyen bir aile olarak bu aileye daha iyi imkanlar sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İftar programına ayrıca, Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Öz Ağaç-İş Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve Boytrans İnsan Kaynakları Müdürü Yücel Doğan da katıldı.

İHA