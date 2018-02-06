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Öz Taşıma İş Sendikasından anlamlı yardım

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Merkezi tarafından tüm üyelerini kapsayan ferdi kaza sigortası yaptırıldığı açıklandı.

Öz Taşıma İş Sendikasından anlamlı yardım
Konuyla İlgili açıklamada bulunan Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Özdemir Genel Merkez Yöneticilerine teşekkürlerini sunarak şu şekilde devam etti : “İnsanın sağlığına, sıhhatine, uzuvlarına kesinlikle hiçbir bedel biçilemez. Üyelerimizin öngörülmeyen kazaları neticesinde vefatı halinde ailelerine ödenmek üzere ferdi kaza sigortası yapılmasına vesile olan başta Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mustafa Toruntay olmak üzere yönetim kuruluna şahsım ve Kayseri’de bulunan üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cenabı Allah tüm üyelerimizi kazalardan, belalardan korusun” dedi.
Özdemir Kayseri’de çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 2018 yılı Ocak ayı Çalışma Bakanlığının verilerine göre taşıma iş kolunda Kayseri’de ve Türkiye’de birinci sendika olduklarını söyleyerek, “Özverili çalışmalarımız ve üyelerimizin bizlere güvenmesi sayesinde Türkiye’de ve Kayserimizde iş kolumuzun birinci sendikası olmayı başardık. Üyelerimizin ferahı ve daha kaliteli yaşamları için bazı kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapıyoruz. Bu anlaşmalarla üyelerimizin hastane, otel, benzin istasyonları, spor salonları gibi yerlerde indirimli olarak yararlanmalarını sağlıyoruz” dedi.
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