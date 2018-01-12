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Özden, İl Tarım Komisyon toplantısına katıldı

Kayseri Tarım İl Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen toplantıya, TBMM Tarım Komisyon Üyesi Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan ve ziraat oda başkanları katıldı.

Özden, İl Tarım Komisyon toplantısına katıldı
Toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “bizler zaman zaman bu tür toplantılara katılıyoruz. İlimiz içerisinde yapılabilecek olan çalışmalara katkı sağlamak amacı ile buradayız. Bilindiği gibi Ak Parti hükümeti zamandan en çok hibe ve teşvikin verildiği dönemleri yaşıyoruz. Umarım çiftçilerimiz bu tür yatırımlardan memnudur. Elimizden geldiğince hem tarımın gelişmesine katkıda bulunmak hem de çiftçilerimize yardım edebilmek amacı ile buradayız. Bir takım kararlar alındı. İnşallah alınan kararlar hayırlara vesile olur.” dedi.
 
KURUM HABER
 
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