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Özel Çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte özel çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Özel Çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Ali Çelikoyar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Zeliha Selçuk Ekinci; “İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz. Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil ulusun kendisi tarafından belirlendiği bu günü 99. defa kutluyoruz, Sevgili çocuklar; sizler bizim geleceğimizsiniz. Yolunuz aydınlık, yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.



ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu ise eğitimin önemine değinerek yaptığı konuşmasında; “Merkezi Ankara’da olan ZİÇEV’in 14 şubesinden birisiyiz. ZİÇEV’in misyonu özel çocuklarımızı topluma kazandırmak, daha sosyal hale getirmek için eğitimle yol almaktır. Çocukların gösterilerini izleyeceğiz, eğitimle çocukların ne hale geldiklerini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.




Konuşmaların ardından özel çocuklar tarafından gösteriler düzenlendi. Şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi. Programa Vali Şehmus Günaydın'ın eşi Aysel Günaydın da katıldı.
 

İHA

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