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Özel İdare Genel Sekreteri Atsız Görevden Alındı

Kayseri Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atsız, görevden alındı.

Özel İdare Genel Sekreteri Atsız Görevden Alındı
Kayseri Vali Şerif Yılmaz'ın göreve gelmesiyle birlikte bazı sıkıntıların gün yüzüne çıktığı ifade edilen Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, Valiliğin teklifi ile Bakanlık tarafından görevinden alındı. Atsız'a şuan için başka herhangi bir görev verilmediği öğrenildi.
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Mustafa HATİPOĞLU 5 yıl önce

Sayuın Valim Sizden Allah Razı Olsun çektirdiklerinin cezasını çeksin çok sevindimmmmm

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Osman Beygir 5 yıl önce

İşte Vali farkı. Enseye tokat zamanları geride kaldı. Darısı kendini vali zanneden diğerinin başına. Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur.

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ahmet mercan 5 yıl önce

sayın valim makamların kalıcı olmadığını gösterdiniz kayseriye teşekkürler

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Bayrakdar İnşaat 5 yıl önce

TEŞEKKÜRLER SAYIN VALİMMM HASYİYETSİZLERE BU MAKAMLARIN KALMAYACAĞININ TOKADINI VURMAK SİZE NASİB OLDU ALLAH BİNLERCE KEZ SİZDEN VE SİZİN GİBİ İNSANLARDAN RAZI OLSUN YAPTIKLARINIZ YAPACAKLARINIZN GARANTİSİ ELİNİZİ ÖPMEK İSTERİMMM ÇOK SEVAP ALDINIZ 0532 527 22 66

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Abdullah Harman 5 yıl önce

Sayın Adsız Kayseri özel idaresi için bir şanstı lütuftu
Çalışmayana, Hırsıza, Arsıza karşıydı. kurum döneminde şeffaflaşarak yeni bir şehreye kavustu. hizmete ehil idi.
inanıyorum ki Allah-ü teala ilahi adaletiyle daha iyi makamlara getirecektir kendisini.

Yolunuz Açık Olsun Sayın Genel Sekreter!

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Hakkı 5 yıl önce

Adamsın sayın valim kaç kişiden dua aldınız bilmiyom ama bir de benden aldınız hakkaniyetli yönetiminiz için teşekkürler bunun gibi insanların devlette hizmet etmesi yarardan çok zarar veriyor saygılarımı sunuyorummm.

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mustafa işibilir 5 yıl önce

sayın alim size çok çok minnettarız allah ne muradınız varsa onu versin en azından biz muradımıza erdik acaba tayininin şırnaka çıkartırlarmı??

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yüksel Adıgüzel 5 yıl önce

Yorumları okuyunca ukelalığı hakkındaki düşüncemin doğru olduğunu anladım.Makamına güvenip karşısındaki hiç tanımadığı insanlara koçum aslanım diye hitap etme cüretini kendinde bulabiliyordu.Sadece bu tavrıyla bana karşı kalitesini belli etmişti.

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