Özel İdare Genel Sekreteri Atsız Görevden Alındı
Kayseri Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atsız, görevden alındı.
17 Ocak 2013 Perşembe 13:14
İşte Vali farkı. Enseye tokat zamanları geride kaldı. Darısı kendini vali zanneden diğerinin başına. Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur.
sayın valim makamların kalıcı olmadığını gösterdiniz kayseriye teşekkürler
TEŞEKKÜRLER SAYIN VALİMMM HASYİYETSİZLERE BU MAKAMLARIN KALMAYACAĞININ TOKADINI VURMAK SİZE NASİB OLDU ALLAH BİNLERCE KEZ SİZDEN VE SİZİN GİBİ İNSANLARDAN RAZI OLSUN YAPTIKLARINIZ YAPACAKLARINIZN GARANTİSİ ELİNİZİ ÖPMEK İSTERİMMM ÇOK SEVAP ALDINIZ 0532 527 22 66
Sayın Adsız Kayseri özel idaresi için bir şanstı lütuftu
Çalışmayana, Hırsıza, Arsıza karşıydı. kurum döneminde şeffaflaşarak yeni bir şehreye kavustu. hizmete ehil idi.
inanıyorum ki Allah-ü teala ilahi adaletiyle daha iyi makamlara getirecektir kendisini.
Yolunuz Açık Olsun Sayın Genel Sekreter!
Adamsın sayın valim kaç kişiden dua aldınız bilmiyom ama bir de benden aldınız hakkaniyetli yönetiminiz için teşekkürler bunun gibi insanların devlette hizmet etmesi yarardan çok zarar veriyor saygılarımı sunuyorummm.
sayın alim size çok çok minnettarız allah ne muradınız varsa onu versin en azından biz muradımıza erdik acaba tayininin şırnaka çıkartırlarmı??
Yorumları okuyunca ukelalığı hakkındaki düşüncemin doğru olduğunu anladım.Makamına güvenip karşısındaki hiç tanımadığı insanlara koçum aslanım diye hitap etme cüretini kendinde bulabiliyordu.Sadece bu tavrıyla bana karşı kalitesini belli etmişti.
Sayuın Valim Sizden Allah Razı Olsun çektirdiklerinin cezasını çeksin çok sevindimmmmm