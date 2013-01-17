Özel İdare Genel Sekreteri Atsız Görevden Alındı

Kayseri Vali Şerif Yılmaz'ın göreve gelmesiyle birlikte bazı sıkıntıların gün yüzüne çıktığı ifade edilen Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, Valiliğin teklifi ile Bakanlık tarafından görevinden alındı. Atsız'a şuan için başka herhangi bir görev verilmediği öğrenildi.

