Özer’den ailelere karne uyarısı!

Okulların yarı yıl tatiline girecek olmasıyla öğrenci ve ailelere önemli bilgiler veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Psikolojik Danışman Nevzat Özer, karnenin aile ve çocuk arasında bir hesaplaşma olmaması gerektiğini vurguladı.

Özer; "Karne bir anlamda öğrenci ve aile açısından bir hasat zamanıdır. Aynı zamanda karne hem ailenin hem de çocuğun başarı ve başarısızlığına dair bir ipucudur. Karne aile ve çocuk arasında bir hesaplaşma olmamalı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya her fırsatta akademik başarının göklere çıkarılmasını eleştirir. 'Akademik başarı sadece bir araç. Önceliklerimiz güvenli ve sağlam karakterli çocukların yetiştirilmesidir' der. Bir çocuk için en değerli hazine, annesinin babasının onu sevdiğini ve ona değer verdiğini bilmesidir. Onları bu hazineden mahrum bırakacak suçlama ve cezalardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Karnenin sadece öğrencinin değil öğretmen ve ailenin de başarısını ortaya çıkaran bir araç olduğunun altını çizen Nevzat Özer, "Karne, öğretmenlerin bir öğretim yılı boyunca verdikleri eğitim-öğretim ve yaptıkları ölçme-değerlendirme çalışmalarının en genel sonuçlarını içermektedir. Performansının değerlendiriliyor olması doğal olarak öğrenciyi heyecanlandırır. Karne sadece öğrencinin değil öğretmenin ve ailenin başarısını da ortaya çıkaran bir araçtır. Çeşitli bilimsel araştırmalara göre normal çocuklarda okul başarısızlığının iki önde gelen sebebinin yetersiz öğretim yöntemi ve uygun olmayan aile ortamı olduğu ortaya çıkmıştır. Karne, bir hesaplaşma süreci değil başarı ve başarısızlığı irdeleme, ortaya çıkarma ve bundan ders alma süreci olmalıdır" diye konuştu.

"Karnedeki zayıflar aile için bir fırsat olmalıdır"

Karne döneminde gösterilecek tepkinin çocuğun gelecekteki başarısını belirleyeceğini sözlerine ekleyen Özer, "Öğrencinin karnesindeki zayıflar bir kriz ise bu krizi fırsata çevirmekte aile için bir fırsat olmalıdır. Bu kriz nasıl fırsata çevrilir? Aile, şunu düşünmeli; 'demek ki çocuğumla daha fazla ilgilenmeliyim, okuluna gitmeliyim, ona zaman ayırmalıyım, arkadaş ortamını iyi tanımalıyım' gibi bir sürü alternatifleri tekrardan gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Anne, babalar hatırlamalıdırlar ki, hoşgörü ve sükûnet her zaman kazanır. Çocuklar ve gençlerle olumlu iletişim kurabilmek için, açık, dinlemeye ve anlamaya hazır olarak, suçlamadan ve suçlanmadan konuşmak gerekir. Unutulmamalıdır ki bu karne dönemi sonunda göstereceğimiz tepki çocuğumuzun gelecek dönemdeki çalışma temposunu şimdiden belirleyecektir. Bu tepki olumlu ve motive edici olursa gelecek dönem başarı için öğrencimiz şimdiden artılarla başlayacak, olumsuz ve yıkıcı eleştiri ise gelecek dönemin daha da kötü geçeceğinin habercisi olacaktır. Hatalarını söze dökemeyen onları göremez ve bir daha tekerrür etmesine engel olamaz. Hatalar fark edilir ve düzeltilirse en iyi öğreti olur" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Psikolojik Danışman Nevzat Özer, karne alacak öğrencilere de nasihatlerde bulunarak tatil döneminde gezip eğlenmelerini, büyüklerini ziyaret etmeyi ve deşarj olmalarını istedi.

İHA

