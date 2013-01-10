Özgürlük İçin 10 Milyon İmza

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, Memur-Sen olarak, kuruldukları günden beri temel hak ve özgürlükleri savunarak, haksızlığa uğrayanların yanında olduklarını ve bu anlayışla ‘özgürlük için 10 milyon imza’ adını verdikleri kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Kalkan, temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla sağlanması, din ve vicdan hürriyetinin en geniş şekilde yaşanabilmesi için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kalkan, “Bu kararlılığımızın yansıması olarak konfederasyonumuza bağlı Eğitim-Bir-Sen de bu sürecin içinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilde basın açıklamaları yapmış ve yeni yılın ilk mesai gününde ülke genelinde gerçekleştirdiği ‘serbest kıyafetle işe gitme’ sivil itaatsizlik eylemiyle bu yöndeki taleplere dikkat çekmiştir” diye konuştu.

Kampanya sürecine değinen Kalkan, başörtüsü yasağının kalkması taleplerini de içeren ve 30 günde toplayacakları imzaları, hayata geçirilmek üzere, Başbakanlığa sunacaklarını söyledi. Kalkan, konuya ilgi ve destekleri için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, TBMM ve siyasi partilere bilgi vereceklerini söyleyerek, sivil toplum örgütleriyle, kurum ve kuruluşları da kampanyalarına destek olmaya çağırdı.

Kalkan, kampanyayla ilgili olarak http://ozgurlukicin10milyonimza.com/ adıyla internet sitesi de açtıklarını sözlerine ekledi.