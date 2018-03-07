Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÖZHASEKİ, AFRİN ŞEHİDİNİN CENAZESİNE KATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA’da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir, Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

ÖZHASEKİ, AFRİN ŞEHİDİNİN CENAZESİNE KATILDI
 
Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan helallik alınması için Gürleyk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Gürleyk İlkokulu bahçesindeki zeytin ağacının altına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı bırakıldı.

 
Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Bakan Özhaseki, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 
Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.
 
Törene katılan binlerce kişi tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.
,
 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.