Özhaseki annesi için geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Özhaseki'nin bir süredir özel bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören annesi Şükran Özhaseki, yaşamını yitirdi.
Bakan Özhaseki, annesinin vefat haberi üzerine Kayseri'ye geldi.
Şükran Özhaseki'nin, yarın öğle vakti Camii Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından, defnedileceği öğrenildi.
Bakan Özhaseki annesi Şükran Özhaseki'yi anneler gününde ziyaret etmiş ve duygu dolu anlar yaşanmıştı. Video izlemek için tıklayın
Özhaseki'nin bir süredir özel bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören annesi Şükran Özhaseki, yaşamını yitirdi.
Bakan Özhaseki, annesinin vefat haberi üzerine Kayseri'ye geldi.
Şükran Özhaseki'nin, yarın öğle vakti Camii Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından, defnedileceği öğrenildi.
Bakan Özhaseki annesi Şükran Özhaseki'yi anneler gününde ziyaret etmiş ve duygu dolu anlar yaşanmıştı. Video izlemek için tıklayın