Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda olan anne Özhaseki'nin vefat haberini alan Bakan Özhaseki Kayseri'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.
Özhaseki annesini kaybetti
22 Haziran 2017 Perşembe 14:25
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