Özhaseki, Meydan Projesini Anlattı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman tarafından esnafa Cumhuriyet Meydanı ve çevresine uygulanacak cephe düzenleme çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı.

Sunumda Kültür Yolu güzergahları hakkında genel bilgiler veren Elcuman, uygulanacak proje ile Meydan ve çevresinin görüntü kirliliğinden kurtularak Meydan'ın tarihi dokusuna uygun bir yapının oluşacağını ifade etti.

"HER YÜKE OMUZ VERDİK"

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılacak cephe düzenleme çalışmalarının pozitif yönlerine dikkat çekerek yıllardır Kayseri'yi geleceğe taşımak amacıyla bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Geride bıraktığımız yıllarda şehre yaptığı hizmetleri özetleyen Başkan Özhaseki, "Önce altyapıyla uğraştık. Kanallıyla, suyuyla, artıma tesisiyle, kabloların yer altına alınmasıyla, doğalgazla senelerce uğraştık. Bunlar öncelikli olarak yapılması gerekenlerdi. Sonra gecekondu önleme projelerini uyguladık. Bütün yolları elden geçirdik. Sonra iktidar gücünü de arkamıza alınca büyük projeler yapılmaya başladı. Raylı Sitem projesi hayat geçti. Önemli spor tesislerini şehrimize kazandırdık. Yamula Barajı'nın çözülmesi gibi bu tür devasa projeler geldi. Son dönemimizde de Kayseri'yi ileriye götürecek, kalkındıracak projeler üzerine bir çalışma yaptık ve bunları turizm, eğitim, ticaret, kültür-sanat gibi 10 başlık altında topladık" dedi.

"KAYSERİ'YE YAKIŞIR BİR MEYDAN ORTAYA ÇIKACAK"

Belediye olarak kendilerine kanunen bir yükümlülük verilmemesine rağmen şehri kalkındıracak proje ve yatırımların peşinde koştuklarını kaydeden Başkan Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti: "Pasta büyüsün ve herkes bu pastadan pay alsın diye bütün yüklere omuz verdik. Yapılan projelerde şehrimize büyük katkı sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Kadir Has Stadyumu ve Kongre Merkezi sayesinde şehrimiz birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. Yine bu yıl U20 Dünya Şampiyonası açılış maçı şehrimizde düzenlenecek. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, turizme hareketlilik getirdi. Erciyes'te saatte 35 bin kişinin kayak yapacağı bir ortam doğdu. Bu, Kayseri'de turizmin patlayacağını anlamına geliyor. Turizm amacıyla şehrimize gelen insanlar bir dünya kentine gelmiş gibi hissetsinler istiyoruz. O yüzden bizim hazırlık yapmamız lazım. Bu haliyle bu Meydan gelen insanlara sunulmaz. Burada ne yapmaya çalışıyoruz. Bir kere tabelaları indiriyoruz. Klima kanallarını tek bir hatta alıyoruz. Sonra da Kayseri taşı ile binalara enfes bir görüntü veriyoruz. İlk etapta Meydan ve çevresinde ardından da Meydan'a açılan caddelerde bu projeyi uygulayacağız"

"YILLARIN HAYALİYDİ GERÇEK OLUYOR"

Daha sonra söz alan esnaflar ve işyeri sahipleri uygulanacak projenin şehre katkı sağlayacağını belirterek, bu şehirde yaşayan herkes gibi kendilerine düşün bu görevi yerine getireceklerini ifade ettiler. Projeye destek olduklarını ve Başkan Özhaseki'ye teşekkür ettiklerini ifade eden katılımcılar, "Bu adeta bir rüyanın gerçek olması gibi birşey. Yıllardır düşündüğümüz, olsun diye kafa yorduğumuz bir çalışma gerçek oluyor. Yıllardır hayalimizdeki proje uygulamaya konuluyor" şeklinde görüşlerini dile getirdiler.