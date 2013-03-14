Özhaseki: Parklardan Çiçek Bir Şartla Koparılabilir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Evlilik Okulu Projesi (Aile Akademisi) tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, gençlerin evliliğe bir heyecanla başladıklarını ama bu işin ciddiyetini, ilerisini, gerisini düşünmediklerini ifade ederek, o yüzden aile birliğinin daha sağlıklı kurulması ve yürütülmesi için bu proje gibi çalışmalara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Özhaseki, hayatı cennete çevirmenin insanların elinde olduğunu vurgulayarak, ''Ben nikahını kıydığım gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunuyorum. Onlara, birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmalarını, ara sıra birbirlerine küçük hediyeler almalarını öğütlüyorum. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'nde eşlere hitaben (Her ikinizin birbiriniz üzerinde hakkı var) diyerek eşlerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini bildiriyor. O zamanlarda, Avrupa'da ve batıda kadınların insan olup olmadıkları tartışılıyor, diğer bazı coğrafyalarda ise kadına bir mal ya da köle gözüyle bakılıyor. Ailede birliktelik olmazsa huzur da mutluluk da olmaz. Evlenen kişiler, artık fert olarak değil, birlikte hareket etmeliler'' diye konuştu.

Özhaseki, ''Evliliği kurtarmak için, hanımının gönlünü almak için, gönlüm razı olmasa da, parklarımızdaki çiçekleri alıp hanımınıza götürebilirsiniz. Yakında laleler de çıkacak. Beyler, eşlerinize, hanımlarınıza maddi değeri büyük hediyeler almanıza da gerek yok. Zaman zaman küçük, ufak tefek hediyeler alın, böylece hanımınızın gönlünü hoş tutun. Bunun için her ne kadar gönlüm razı olmasa da parklarımızdaki çiçekleri koparabilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

Evliliklerde bazen aile büyüklerinin, anne ve babalarla akrabaların, aile işlerine karıştıklarını, bunu çoğunlukla doğru bulmadığını ifade eden Özhaseki, gençlerle zaman zaman 31 yıllık kendi evliliğinden örnekler vererek nasihatlerde bulunduğunu da belirterek, hayatı cennete çevirmenin insanların elinde olduğunu bildirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız da, Türkiye'deki evliliklerin yüzde 22-23'ünün boşanmayla sonuçlandığını, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu bildirdi. Yıldız, ''Bu ciddi sorunu bizler, yani yöneticiler, idareciler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları çözecek. Amerika'dan ya da Rusya'dan birileri gelip bu sorunu çözmeyecek. İşte Evlilik Okulu Projesi bu güzel çalışmalardan bir tanesi. Biz de Kocasinan Belediyesi olarak bu projeye destek veriyoruz. Nikah Salonu'nda nikahlarını kıydığımız çiftleri, Aile Akademisi'ne gönderiyoruz ve ücretlerini de biz ödüyoruz'' dedi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Evlilik Okulu Projesi işbirliği protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız tarafından imzalandı. Toplantıda ayrıca, Aile Akademisi'ne katılan evli çiftlere ve bekarlara sertifikaları verildi.

Aile Akademisi Tanıtım Toplantısı'na, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Ali ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Karadeli, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ile davetliler katıldı.