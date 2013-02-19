Özhaseki, Sözünü Yerine Getirdi

Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan ve geçtiğimiz haftalarda çıkan bir yangında evleri büyük ölçüde zarar gören Şimşek ailesine Cuma namazı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Özhaseki, aileye verdiği sözü tuttu. Ailenin evlerinin duvarları Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden boyandı, kapıları değiştirildi ve evin parkeleri yaptırıldı.

Başkan Özhaseki'nin olayın hemen ardından evlerine gelerek kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Ahmet Şimşek, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek "Başkanımız ziyareti ile bize moral verirken gereken yardımları yapacağını da söylemişti. Allah başkanımızdan razı olsun. Sözünü tuttu ve bize yardım etti. Evimi yaparak tekrar bize teslim etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve ellerinden öpüyorum. Allah Başkan Özhaseki'yi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Ahmet Şimşek, ailesiyle birlikte Başkan Özhaseki'ye desteklerinden dolayı bir teşekkür ziyaretinde bulunmayı istediklerini de kaydetti.