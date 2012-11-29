Özhaseki'den Kayserililiğin Tüyoları

Oldukça samimi bir havada geçen ziyarette Başkan Özhaseki, TRT'de yayımlanan Altı Mantı dizisinde Kayserili bir ailenin çocuğunu canlandıran İnan Ulaş Torun'a Kayserili olmanın inceliklerini anlattı.

Ziyarette Kayseri'yi çok beğendiğini ifade eden Torun, Büyükşehir Belediyesi'nin devlet desteği olmaksızın Kayseri'ye kazandırdığı tesislerden çok etkilendiğini belirterek Başkan Özhaseki'ye başarısının sırrını sordu.

Başkan Özhaseki de Kayserililerin parayı kullanma konusundaki başarısına vurgu yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin devlet desteği almadan Kadir Has Stadyumu, Kongre Merkezi, Erciyes gibi çok önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Ayrıca Kayseri'de çok sayıda hayırsever olduğuna da değinen Başkan Özhaseki, şehirde hayırseverler tarafından yapılan çok önemli eserlerin olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki, Torun'a günün anısına bir plaket verdi.