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Özhaseki'den Mağdur Aileye Yardım Sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ziya Gökalp Mahallesi'nde evleri yanan ve mağdur olan aileyi ziyaret ederek, ''Ev de boyanır, eşya da dizilir. Onlar en kolayı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz'' dedi.

Özhaseki'den Mağdur Aileye Yardım Sözü
Başkan Özhaseki, Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba ile Cuma namazını Ziya Gökalp Abdulkadir Geylani Camii'nde kıldı. Ardından Başkan Özhaseki ve Fakıbaba, dün çıkan bir yangında evleri yanan Şimşek ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Aileyi evlerinde ziyaret eden Başkan Özhaseki aile fertlerinden herhangi birine bir zarar gelmemesinin sevindirici olduğunu belirterek "Cenab-ı Hak başka keder vermesin. Şükür ki size ve evlatlarınıza bir şey olmamış. O yüzden gerisi hiç önemli değil. Evde boyanır, eşya da dizilir. Onlar en kolayı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.
Ziyaretten oldukça memnun olan aile de Başkan Özhaseki'ye kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.
Daha sonra Ziya Gökalp Semt Pazarı'na giden Başkan Özhaseki, burada pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Özhaseki, ziyarette esnafın çeşitli konulardaki taleplerini dinledi.
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efe yy 5 yıl önce

söz vemek kolay bizimde mezuniyet torenımızde butun bolum bırıncılerıne iş sözü verdi reklamını yaptı gitti 2 sene oldu ne iş var ne güç reklam kokan hareketler bunlar

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