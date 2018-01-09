Özyay başkan adaylığını açıkladı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında yapılacak olan seçimlerde neden aday olduklarını anlatan Vedat Özyay, “2018-2022 yıllarında görev yapmak için yapılacak seçimli genel kurulda ekibimle birlikte adayım. Bizler, geçmiş iki dönem muhalefet olan ekibin de devamı olarak ne bir geri çekilme ne de meydanı boş bırakma gibi teslimiyetçi ve sorumsuz bir davranış içinde olmadık, olmayacağız. Bizler, sanayi esnafımızın sorunlarını dinlemek için değil çözmek için çıktığımız bu meşakkatli yoldan asla geri adım atmayacağız. Odamız, 1966 yılında kurulmuş ilk başkanı rahmetli Nihat Elibüyük ve 200 üyeli bir dernek olarak faaliyetine başladı. Geride kalan küçük projelerin dev gibi gösterilmesine, devlet destekli TOKİ projelerinin devlet imkanlarının sanayi esnafının yararına kullanılması gerekirken oda üyemiz olmayan başka ticari faaliyetleri olan ayrıca meslekle hiç alakası olmayan kişi ve kuruluşlara bir nevi rant ve menfaat karşılığında kişisel çıkarlara heba edilmiş devlet imkanlarının yok olmasına ‘dur’ demek için adayım” dedi.

Kalkınacak bir sanayi her projede öncü olacak, üyesiyle 7/24 irtibatta olacak yönetim anlayışıyla teknolojiyi ve bilimi en iyi şekilde kullanmak ve faydalanmak için her yapacağımız işin temeline önce adaleti koyarak üzerine hakkaniyeti tesis edip daha sonrasında eşitlik ve dürüstlük ilkesini benimseyerek yollarına devam edeceklerini söyleyen Vedat Özyay, esnaf ve üyelerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

İHA

