Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan'i Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı.Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Şerif, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile diğer ilgililer de hazır bulundu.