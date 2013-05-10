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Pancar İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Pancar İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
Edinilen bilgiye göre Adana'dan pancar tarlalarında çalışmak üzere Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan 01 D 4206 plakalı minibüs, Elmalı köyü yakınlarında sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri ve Boğazlıyan'dan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan bir kişi, Kayseri'den kaza yerine ulaşan helikopter ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Edibe Naz ve 6 aylık oğlu Umutcan, burada tedavi altına alındı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan anne Edibe Naz, ''Oğlumu görmek istiyorum'' diye feryat etti. (iha)
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