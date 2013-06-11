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Pancar Kooperatifi Adayı Çeçen

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Mahmut Çeçen, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde çiftçilerle buluştu.

Pancar Kooperatifi Adayı Çeçen
Çiftçilerin hakkını koruyacaklarını söyleyen Mahmut Çeçen, seçimlerde bir çok grubun bulunduğunu belirterek, “Biz seçimlerde diğer gruplardan daha fazla oy alacağız” dedi. Çeçen, pancarın değerini 200 liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, çiftçilerden destek beklediklerini söyledi.
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