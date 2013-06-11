Çiftçilerin hakkını koruyacaklarını söyleyen Mahmut Çeçen, seçimlerde bir çok grubun bulunduğunu belirterek, “Biz seçimlerde diğer gruplardan daha fazla oy alacağız” dedi. Çeçen, pancarın değerini 200 liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, çiftçilerden destek beklediklerini söyledi.
Pancar Kooperatifi Adayı Çeçen
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Mahmut Çeçen, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde çiftçilerle buluştu.
11 Haziran 2013 Salı 11:22
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