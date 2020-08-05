Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pandemi sporcuların alışkanlıklarını da değiştirdi

Pandemi ile birlikte kalabalık ortamlarda antrenman yapmak istemeyen sporcuların yeni gözdesi doğal güzellikler oldu. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, antrenman için spor salonu yerine Talas ve Yukarı Talas’ı kapsayan kültür ve tarih temalı trekking turunu seçti.

Pandemi sporcuların alışkanlıklarını da değiştirdi

Ali Dağı Şehit Komandolar caddesinde başlayan trekking turu, Salurbayırı, Harman Camii, Köşk Bayırı, Han Sokak, Talas Konuk Evi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ve Osmanlı Sokağı güzergahlarını takip ederek başlangıç noktasında son buldu.
Hasan Aksoyak, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, "Pandemi sonrasında kalabalık ortamlar yerine doğada antrenman yapmak daha cazip geliyor. Hem tarihi ve doğal güzellikleri yeniden keşfediyorum hem de antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. Bayram sonrasında Talas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsayan bir trekking turu gerçekleştirdim. Son derece verimli bir etkinlik ve antrenman oldu" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.