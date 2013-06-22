Para Üstü Çetesi Çökertildi

Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir şikayet üzerine Mart ayında belirlediği "Para Üstü" çetesinin peşine düştü. Polis, Adana Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle çete üyelerini teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takipte Burhan E.'nin (53) kardeşi Kenan E. (40) ve yeğenleri ile birlikte dolandırıcılık çetesi kurduğu tespit edildi. Yapılan takipte çetenin alışverişin yoğun olduğu marketlere giderek, 1-2 lira tutarında malzeme isteyip 100 lira verdiği market sahibi malzemeyi verirken, bozuk para olduğunu söyleyip tüm parayı geri aldığı, daha sonra ise market sahibinden 100 liranın üstünü istediği; market sahibinin karışıklıktan unutup para üstü verdiği belirlendi. Çete üyelerinin, market sahibinin tüm parayı geri verdiğini söylediği zaman da markete müşteri gibi gelen ancak çete üyesi olan kişinin "evet tüm para verdi, sen üstünü vermedin ben gördüm" diyerek şahitlik yarak para üstü aldıkların ortaya çıktı. Üstelik teknik takipte zanlıların polisin uyanmaması için "polis" yerine "afalar" kelimesine kullandığı öğrenildi. Polis, bunun üzerine çalışmaya genişletti. Yapılan araştırmada çetenin Adana, Kayseri, Mersin ve Gaziantep ile 9 ilçede 16 olay gerçekleştirdiği belirlendi. Dolandırıcılkla ilgili yeterli deliller toplandıktan sonra 18 Haziran günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Adana'da 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çete lideri ve yardımcısıyla birlikte 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk sırasında zanlılar basın mensuplarına tekme ve tükürüklerle saldırdı.

Bu arada zanlıların eşleri de Adana Emniyet Müdürlüğü önündeki Bakımyurdu Caddesi'ne geldi. Kocalarını adliyeye sevk sırasında görüntüleyen basın mensuplarına zanlıların eşleri saldırdı. Bir kadın eline parke kaldırım taşı alarak gazetecilere atmaya çalıştı. Ancak bir polis kadının elindeki taşı güçlükle alabildi. Başka bir kadın ise ayağındaki terlik ve yolda eline ne geçtiyse basın mensuplarına atıp hareket etti. (iha)

