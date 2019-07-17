"Parçalı Ay Tutulması" Kayseri’den gözlemlendi

Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu. Dünya ve Güneş'in arasına girmesiyle bir kısmı karanlıkta kalan Ay, Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Gözlem Evi’nden teleskoplarla gözlemlendi.







Gökyüzünün unutulmaması için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Gözlem Evi Müdürü ve Bölüm Başkanı Dr. İbrahim Küçük, “Burada şu an yılda en az iki defa gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarından ay tutulması etkinliği dolayısıyla bulunuyoruz. Bu tamamıyla üçlü sistem olan Ay, Güneş ve Dünya'nın birbirlerine göre yer değiştirmeleriyle oluşan gölge oyunlarıdır. Zaman zaman Ay, Dünya ve Güneş arasına giriyor. Diğer tarafta da Dünya Ay'ın önüne geçince gölgesini düşürüyor ve Güneş'ten ışık almıyor Ay ve bütün bunların adı tutulma oluyor. Bu bir geometri olayı. Ay, Dünya ve Güneş'in bir çizgi üzerinde nasıl konuşlandığına, gölgenin ne kadar etkilediğine bağlı olarak tutulmalar gerçekleşir. Tam tutulmalarda, dünyanın gölgesi Ay'ın tamamını kaplar fakat bir kısmını kapladığında biz buna parçalı tutulma diyoruz. Bunlar güzel doğa olayları ve tamamen dünyanın güneş etrafındaki, Ay'ın da Dünya etrafındaki dolanımlarıyla ilgili ortaya çıkan durumlar. Bugün itibariyle Parçalı Ay tutulmasını sadece Türkiye’den izleyeceğiz. Geç saatlerde başlayacak ve ortalama gece yarısı sona erecek. 3 gece yarısında da bitecek. Biz bunu önemsiyoruz ve uzay bilimleri olarak bir etkinlik düzenledik. İnsanlarımız ve özellikle çocuklarımız, gökyüzünün farkındalığını yitirdiler ve biz de gökyüzünün farkında olmalarını istiyoruz. Bu yüzden de sürekli devam eden bu tür etkinlikler yapıyoruz ve gök olayları olduğu sürece devam edecek. Gök olaylarının yanında gezegenlerin ve gündüz vakti Güneş'i özel filtrelerle gözlemliyoruz. İnsanlarımızın gökyüzünün farkında olmalarını sağlıyoruz. Etkinliklerimiz halkımıza açık yapılıyor” ifadelerinde bulundu.







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