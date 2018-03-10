PARK FARKI

1 saat ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak. Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak olan önerinin onaylanması durumunda başkentlilerin akın ettiği Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.

Kayseri’de 24 saat 15 TL

Kayseri’de ise yoğun olmayan bölgelerde araç park ücreti 20 dakika için 1 TL iken, aracın otoparkta kaldığı her 20 dakika için ücrete 1 TL ekleniyor. Yoğun bölgelerde ise bu tarife 1,5 TL oluyor. Kayseri’de 24 saatlik park ücreti de 15 TL.

Haber: Tuba Köksal

