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PARK FARKI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimatı ile Ankara’da 24 saatlik araç parkının ücreti 1 TL oldu. Kayseri’de ise 20 dakikalık otopark ücreti 1 TL iken, 24 saatlik araç parkının ücreti 15 TL…

PARK FARKI
1 saat ücretsiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak. Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak olan önerinin onaylanması durumunda başkentlilerin akın ettiği Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.
Kayseri’de 24 saat 15 TL
Kayseri’de ise yoğun olmayan bölgelerde araç park ücreti 20 dakika için 1 TL iken, aracın otoparkta kaldığı her 20 dakika için ücrete 1 TL ekleniyor.  Yoğun bölgelerde ise bu tarife 1,5 TL oluyor. Kayseri’de 24 saatlik park ücreti de 15 TL.
Haber: Tuba Köksal
 
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