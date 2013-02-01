Parklara Kuş Yuvaları Yerleştirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, “Kış şartlarında soğuktan korunmaları ve beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla kuşlara sıcak bir yuva sağlayabilmek için Orman İl ve İşletme Müdürlüğü'nün ormanda ağaçlara astığı kuş yuvalarından tedarik ederek parklarımıza yerleştirdik. Bu sayede kuşlar soğuktan korunurken düzenli olarak yuvaya bırakacağımız yemlerle de onlara besin sağlamış olacağız" dedi.

Kış bastırmadan sokak köpeklerini toplayıp Büyükşehir Belediyesi'nin Molu’da ki 5 yıldızlı Köpek Barınma Evi’ne teslim ederek sıcak koruma sağladıklarını hatırlatan Yıldız, “Kışın yiyecekler kar ve buz altında kaldığı ya da donduğu için hayvanlar aç kalıyor. Yiyecek sıkıntısı çekmeden, soğuktan, kardan zarar görmeden kış boyunca rahat edebilmeleri için çevremizdeki diğer canlılara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda Orman İl ve İşletme Müdürlüğü'ne de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Orman İşletme Müdürü Özdal Yağan ve Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fazlı Aksoy Meydan Parkı'na 30 kuş yuvası yerleştirdi. Vatandaşlar da kuş yuvalarına büyük ilgili gösterip çalışmaları yakından izledi. Kuş yuvaları diğer parklara da yerleştirilecek.